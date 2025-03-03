Milli boksörlerden 12 madalya

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyona kadınlarda 19, erkeklerde 1 sporcuyla katılan milli takımın, 2 altın, 1 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 12 madalya kazandığı belirtildi.