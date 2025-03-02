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Milli güreşçilerden 2 madalya daha

Milli güreşçilerden 2 madalya daha

12:372/03/2025, Pazar
AA
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Kerem Kamal'ın Kırgız rakibini devirdiği an
Kerem Kamal'ın Kırgız rakibini devirdiği an

Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Elvira Süleyman Kamaloğlu ise gümüş madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Tiran'da devam eden sıralama serisi turnuvasında mücadele eden milliler, 2 madalya daha kazandı.


Grekoromen stil 63 kiloda güreşen Kerem Kemal, finalde Kırgız rakibi Doolotbek Kanbolotovic Choibekov'u teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Kerem Kamal

Elvira'dan gümüş

Kadınlar 57 kilo finalinde Kanadalı Samantha Stewart'a yenilen Elvira Süleyman Kamaloğlu ise turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu
Madalya sayısı 3 oldu

Türkiye, böylece organizasyonda 3 madalyaya ulaştı.


Arnavutluk'taki turnuvada daha önce milli güreşçi Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda bronz madalya almıştı.




#Muhamet Malo Turnuvası
#Kerem Kamal
#Elvira Süleyman Kamaloğlu

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