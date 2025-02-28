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Feyzullah Aktürk'ten bronz

Feyzullah Aktürk'ten bronz

11:5228/02/2025, Cuma
AA
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Feyzullah Aktürk turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Feyzullah Aktürk turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Arnavutluk'ta düzenlenen Muhamet Malo Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk mindere çıktı.


Yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a mağlup olan Feyzullah, bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.


125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl, yarı finalde İranlı Amir Hoseyin Abbas Zare'ye mağlup oldu. Hakan, bronz madalya mücadelesinde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'ya yenilerek turnuvayı 5. sırada bitirdi.






#Muhamet Malo Turnuvası
#Feyzullah Aktürk
#Türkiye Güreş Federasyonu

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