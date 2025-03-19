Hem başkan hem antrenör hem de malzemeci

Gül, "Biz bu kulübü bir bahar şenliği sonucunda 8 ay önce kurduk. Eski uygarlıklar dönemindeki kadın Amazon savaşçısından ismimizi aldık. Amasya'mızın daha önce kadın futbol takımı vardı. 2015 yılında çeşitli nedenlerden dolayı kapandı. Biz bu ruhu yeniden canlandırmak istedik. Amasya’da çok iyi bir potansiyel var. Kadınlar 3. Lig 22. Grup’ta mücadele veriyoruz. Bu mücadele sürecinde şu anda 4 maçta 3 galibiyetle ligin 2. sırasında yer alıyoruz" dedi.