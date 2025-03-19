Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hem başkan hem antrenör hem de malzemeci

Hem başkan hem antrenör hem de malzemeci

16:4219/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Mustafa Gül kulübe yaptığı fedakarlıklarla dikkat çekiyor.
Mustafa Gül kulübe yaptığı fedakarlıklarla dikkat çekiyor.

Amasya’nın kadın futbol takımı Amasis Spor’un kurucu başkanı, antrenörü ve malzemecisi olan Mustafa Gül, işini severek yaptığını söyledi.

Amasya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Mustafa Gül, takımın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci değerlendirdi.


Gül, "Biz bu kulübü bir bahar şenliği sonucunda 8 ay önce kurduk. Eski uygarlıklar dönemindeki kadın Amazon savaşçısından ismimizi aldık. Amasya'mızın daha önce kadın futbol takımı vardı. 2015 yılında çeşitli nedenlerden dolayı kapandı. Biz bu ruhu yeniden canlandırmak istedik. Amasya’da çok iyi bir potansiyel var. Kadınlar 3. Lig 22. Grup’ta mücadele veriyoruz. Bu mücadele sürecinde şu anda 4 maçta 3 galibiyetle ligin 2. sırasında yer alıyoruz" dedi.


Futbol takımının 23 yaşındaki başarılı sporcusu Şevval Dilan Çınar ise hayallerinin peşinden koştuğunu belirterek, "Öncelikle bu takımda olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı ve Amasya’yı, özellikle antrenörümü çok seviyorum" diye konuştu.





#Amasya
#Amasis Spor
#Mustafa Gül

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ müstakil arsa sözleşme imzalandıktan sonra başka birine devredililebiliyor mu?