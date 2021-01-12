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Hidayet Türkoğlu: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında açıklama yaptı. Türkoğlu, 'Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
​Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

​Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

Fotoğraf: IHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Türkoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden el çektirildiği ve odasının boşaltıldığı iddia edilirken, TBF Başkanı Türkoğlu görevine devam ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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