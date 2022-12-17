Red Bull için kritik yarış Imola oldu

Formula 1'de takımlar yeni sezona hazırlanadursun geçtiğimiz sezon Red Bull'un dominasyonu hala dillerde.

Bu başarının baş mimarlarından biri olan Red Bull takım patronu Christian Horner, şampiyonluktaki dönüm noktalarından bahsetti.

Horner, Ferrari'nin sene başında daha iyi bir araca sahip olduğunu ancak mesafeyi açmalarına izin vermediklerini belirterek, "Onlarla bağlantı halinde kaldık ve bu çok önemliydi. Bizim şampiyonamız 21 yarış üzerinden koşuldu çünkü ilk yarışta iki araçla birden yolda kaldık. Bu yüzden onlara yakın durmalıydık"

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"Kritik nokta Imola'ydı"

Şampiyonlukta dönüm noktalarından birinin İtalya Imola'daki yarış olduğunu belirten tecrübeli takım patronu, "Bana göre bizim için kritik olan yarışlardan birisi Imola'ydı. Hem sprint yarışını hem de yarışı kazandık. Sadece kazanmadık Ferrari'nin kendi evinde bu sonucu elde ederek mesaj verdik. Bu, psikolojik açıdan hem bizim hem de onlar için büyük bir olaydı" ifadelerini kullandı.

Imola GP, Verstappen'in 2022 sezonunda kazandığı 2. galibiyetti.

Imola, Red Bull için art arda 6 galibiyetlik bir serinin başlangıcı oldu. Bu seri, Carlos Sainz'ın Britanya GP'de aldığı zaferle sona erdi ancak o ana kadar Verstappen, en yakın rakibi Leclerc önünde 43 puan öne geçmeyi başarmıştı.

Horner'in söylediklerine ek olarak Verstappen de Imola'dan itibaren şampiyonluğu kazanabileceklerini düşünmeye başladığını, özellikle Avustralya'da yarış dışı kalmasının ardından gösterdikleri reaksiyonun kritik olduğunu söylemişti. Hollandalı pilot, "Avustralya'daki zorlu hafta sonundan ardından geri dönüş şeklimiz ve Imola'da geçirdiğimiz hafta sonu inanılmazdı" şeklinde konuştu.

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Red Bull'un Imola haricinde 2022 sezonunda toplam 5 duble yaptı.

Hatta Verstappen daha sonrasında konuyu, "Çok fazla potansiyelimizin olduğunu biliyordum ancak o ana kadar yakalamamız gereken bir noktaya geldik. Sonrasında aracımızı sürekli olarak doğru bir şekilde geliştirdik ve aynı zamanda yavaş yavaş aracımız inceldi. Çok fazla inanılmaz yarışımız oldu. Tam olarak ne zaman oldu söyleyemem ancak Imola'dan sonra şampiyonluk için iyi bir fırsatımız olduğundan emindim" demişti.

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🏆 Formula 1'de Max Verstappen üst üste 2. kez Dünya Şampiyonu oldu! pic.twitter.com/JhWPp0memu — SPOR (@yenisafakspor) October 9, 2022

SPOR Ford'tan Red Bull iddialarına yorum yok