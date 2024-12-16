"Galatasaray maçı öncesinde günlerdir otobüs ile alakalı duyurular ve paylaşımlar yapmamıza rağmen bu konuda hiçbir somut adım atmayan, fakat söz konusu gösterişe ve ön planda fotoğraf vermeye gelince hepimizden daha büyük Trabzonsporlu (!) olan tüm belediye başkanları, bürokrasi ve STK temsilcilerini kınıyoruz!