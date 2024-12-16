İstanbul takımları arasında oynanan derbi karşılaşmalarında otobüs organizasyonu yapan İBB, Galatasaray-Trabzonspor maçında sessiz kaldı. Bordo-mavili taraftarlar, soğuk hava şartlarında stadyuma kendi imkanlarıyla gitti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi deplasman tribününde yer alacak olan bordo-mavili taraftarlar, stadyuma kendi imkanlarıyla gitmek zorunda kaldı.
İETT, İstanbul takımları arasında oynanan derbi karşılaşmalarında otobüs organizasyonu yaparken Galatasaray-Trabzonspor maçı için girişimde bulunmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) hafta boyunca otobüs organizasyonu için çağrıda bulunan Trabzonspor taraftarlarının bu haykırışı sessiz kaldı.
"Galatasaray maçı öncesinde günlerdir otobüs ile alakalı duyurular ve paylaşımlar yapmamıza rağmen bu konuda hiçbir somut adım atmayan, fakat söz konusu gösterişe ve ön planda fotoğraf vermeye gelince hepimizden daha büyük Trabzonsporlu (!) olan tüm belediye başkanları, bürokrasi ve STK temsilcilerini kınıyoruz!
Otobüs konusunda yaşadığımız zorluk noktasında hiçbir temsilci elini taşın altına koymamış, bu soğukta Trabzonspor taraftarına yağmur altında eziyet çekmesine göz yummuştur."