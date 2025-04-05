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İlhan Palut'tan itiraf: Başımız belada

İlhan Palut'tan itiraf: Başımız belada

17:005/04/2025, Cumartesi
AA
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İlhan Palut'un, Rizespor'un başında çıktığı 73 maçta 1.32 puan ortalaması bulunuyor.
İlhan Palut'un, Rizespor'un başında çıktığı 73 maçta 1.32 puan ortalaması bulunuyor.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki puan kaybeden taraf biz olduk. Başımız belada. Bir anda kendimizi beklemediğimiz bir yerde bulduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, daha iyi olmaları ve puanlar kazanmaları gerektiğini, bunun için de mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.


Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maç oynadıklarını belirtti.


Son üç haftada iki mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Palut, "Bir de bay geçtik. Sonuç olarak 9 puanlık periyot sıfırla kapandı bizim için. Bu arada rakipler puanlar aldı. Onun için bugün tekrar hem moral hem puan anlamında bizim için önemliydi. Oyuna baktığınız zaman yeni bir diziliş vardı. Elimdeki oyuncuların durumuna ve elimdeki seçeneklere göre bu şekilde oynamaya karar verdim. Genel manada oyuncuların performansından memnunum. Daha iyisi kesinlikle olabilirdi." dedi.


Palut, maçta istedikleri kadar önde baskı yapamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Dönem dönem topun arkasında kaldık. Ama daha çok pozisyona giren, maçta öne geçen ve maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Maalesef kalabalık olduğumuz bir anda, takım olarak defans yaptığımız bir anda golü yedik. Maça baktığımız zaman iki puan kaybeden taraf bizdik. Bir puan rakibimiz kazandı. Başımız belada. Daha iyi olmamız ve puanlar kazanmamız gerekiyor. Bunun için de mücadelemiz sürecek. Bir anda kendimizi beklemediğimiz bir yerde, ciddiyetini bildiğimiz ama beklemediğimiz bir yerde bulduk. Şimdi dediğim gibi tekrar puanlarla beraber yükselmeye çalışacağız."









#Süper Lig
#Rizespor
#İlhan Palut
#Sivasspor

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