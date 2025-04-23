İlk finalist Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray finale yükselen ilk takım oldu. Sarı-kırmızılı takıma finali getiren golleri Sallai (2), Osimhen, Torreira ve Yusuf Demir attı. TÜMOSAN Konyaspor'un sayısı ise Pedrinho'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor, evinde Galatasaray’ı ağırladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda tek ayaklı oynanan turun kazananı sarı-kırmızılı takım oldu: 1-5. Aldığı galibiyetle adını finale yazdıran Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinden gelecek rakibini beklemeye geçti. Bu sezon TÜMOSAN Konyaspor ile 4. maçına çıkan Galatasaray, hata yapmadı. Süper Lig’de oynadığı iki maçı kazanan İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında berabere kaldığı rakibini yarı finalde yenmeyi başardı. Victor Osimhen ile Rolland Sallai maç içinde yakaladıkları uyumla galibiyette büyük rol oynadılar. Karşılaşma Galatasaray’ın üstün futboluyla başladı. Topun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, kapanan TÜMOSAN Konyaspor defansını açmaya çalıştı. Özellikle kanatlardan açılan ortalarla Osimhen’i etkin şekilde kullanmaya çalışan Aslan, planında başarılı oldu. 25. dakikada Mertens’in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Osimhen, takımını öne geçiren skoru kaydetti. 42’de Sallai’nin ortasındı Osimhen’in kafa vuruşu kaleci Deniz’den sekerken, Torreira fileleri havalandırdı: 0-2. Galatasaray, ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Osimhen’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sallai, skroru 3-0 yaptı. 53’te Yusuf’un sol kanattan açtığı ortaya kayarak dokunan Pedrinho, farkı 2’ye düşürdü: 1-3. 55’te Jakobs’un kullandığı uzun taç vuruşunu Mertens indirirken, Sallai sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-4. 90+1'de genç Yusuf Demir skoru belirledi: 1-5.