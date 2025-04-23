İlk finalist Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Ligin yanında kupayı da götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız" dedi. Oyun olarak geliştiklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Hiçbir avantajımız yok gibi ligde devam edeceğiz. Çok ciddi olmamız gerekiyor. Galatasaray camiasına konsantrasyon diyorum" diye konuştu.