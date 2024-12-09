İnancın zaferi

Beşiktaş'ta uzun zaman sonra gelen 3 puanın coşkusu yaşanıyor. Kötü günler geçiren ve yönetimsel çalkantılar yaşayan siyah-beyazlı takımda her krizde takımın başına geçerek etkisini gösteren Serdar Topraktepe öne çıktı.





Uzun yıllar Beşiktaş'ın genç takımında çalışan, daha sonra A Takım'da görev alan genç çalıştırıcı, her geldiği dönemde etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ancak Giovanni van Bronckhorst teknik direktör olunca yardımcı antrenörlüğe geçen Topraktepe, Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesi ile yeniden koltuğa oturdu. Kısa sürede takıma inanç aşılayan 48 yaşındaki çalıştırıcı galibiyetin baş mimarı oldu.





Jose Mourinho, maç sonu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.





Doğru dokunuşlar





Serdar Topraktepe'nin ilk dokunuşu forma adaletine oldu. Herkesi bir araya toplayan genç çalıştırıcı, taraftara borçlu olduklarını anlattı. Yerli oyunculardan da arkadaşlarını motive etmelerini istedi. Derbi öncesi takıma önce kazanma inancı aşılayan Topraktepe, maçta orta sahayı üçleyerek Rafa Silva'yı Fenerbahçe'nin yumuşak karnı olan sol açıkta oynattı. Tüm planları tutan Beşiktaş, 3 puan alarak, derin bir nefes aldı ve önündeki günlere umutla bakmaya başladı.













Küllerinden doğarak zaferi getirdi





Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde forma şansı bulamayan Alex Oxlade Chamberlain, takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu. 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve hücum etkinliğini artırmıştı. Önceki akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu.























