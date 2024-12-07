Chamberlain bir yıl sonra sahaya çıktı: Fenerbahçe'ye golünü attı

Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan Oxlade-Chamberlain, 73'üncü dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu golün öncesinde son golünü yine Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta atmıştı.

Maçın ardından konuşan Chamberlain, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Benim görevim her zaman hazır olmak. Ben bu sene de geçen sene de her zaman çalışıyorum ve hazır şekilde formayı bekliyorum. Futbolda her şey olur. Ben takıma geri dönme zamanımı her zaman bekledim. Beşiktaş'a katabileceğim şeylerle hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.