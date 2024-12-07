Chamberlain bir yıl sonra sahaya çıktı: Fenerbahçe'ye golünü attı

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Oxlade-Chamberlain, 1 yıl sonra çıktığı Fenerbahçe maçında gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna giren Chamberlain, 73. dakikada galibiyeti getiren golü attı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan Oxlade-Chamberlain, 73'üncü dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu golün öncesinde son golünü yine Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta atmıştı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayan Chamberlain, sezonun geri kalanında golle buluşamamış ve bu sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra takıma geri dönen tecrübeli orta saha oyuncusu 1 yıllık ara sonrasında gol sevinci yaşamış oldu.
Maçın ardından konuşan Chamberlain, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Benim görevim her zaman hazır olmak. Ben bu sene de geçen sene de her zaman çalışıyorum ve hazır şekilde formayı bekliyorum. Futbolda her şey olur. Ben takıma geri dönme zamanımı her zaman bekledim. Beşiktaş'a katabileceğim şeylerle hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.