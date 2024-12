Chamberlain bir yıl sonra sahaya çıktı: Fenerbahçe'ye golünü attı

Maçın ardından konuşan Chamberlain, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. Benim görevim her zaman hazır olmak. Ben bu sene de geçen sene de her zaman çalışıyorum ve hazır şekilde formayı bekliyorum. Futbolda her şey olur. Ben takıma geri dönme zamanımı her zaman bekledim. Beşiktaş'a katabileceğim şeylerle hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.