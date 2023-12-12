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Spor

Infantino'dan kınama mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

13:17 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 13:36 - 12/12/2023 Salı
AA
Infantino saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Infantino saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Infantino, açıklamasında, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.


"Hakemler olmazsa, futbol olmaz" diyen Infantino, "Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" görüşlerine yer verdi.




#FIFA
#Gianni Infantino
#Halil Umut Meler
22 dakika önce
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