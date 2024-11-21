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İngilizler devi Arda Güler'le ilgileniyor

İngilizler devi Arda Güler'le ilgileniyor

11:0521/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Ada basını, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Real Madrid'de fazla süre bulamayan Arda Güler'i kiralamayı hedeflediğini yazdı.

Real Madrid'de aldığı az süre nedeniyle tartışma konusu olan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi.


İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Arsenal, milli futbolcuyla ilgileniyor. İngiliz ekibinin Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve kiralamayı düşündüğü kaydedildi.


Milli futbolcu Arda Güler'in ise bu sezon az süre alması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olduğu ifade edildi.


Arda Güler bu sezon 12 maçta 307 dakika süre aldı.






#Real Madrid
#Arda Güler
#Arsenal

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