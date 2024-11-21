İngilizler devi Arda Güler'le ilgileniyor

Real Madrid'de aldığı az süre nedeniyle tartışma konusu olan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Arsenal, milli futbolcuyla ilgileniyor. İngiliz ekibinin Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve kiralamayı düşündüğü kaydedildi.
Milli futbolcu Arda Güler'in ise bu sezon az süre alması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olduğu ifade edildi.
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