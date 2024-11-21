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Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiası

Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiası

10:5421/11/2024, Perşembe
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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun eski teknik direktörü Mustafa Sarıgül, milli futbolcu için transfer iddiasında bulundu.

Portekiz ekibi Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile Erzincanspor'da birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Sarıgül, 26 yaşındaki milli futbolcunun devre arası başka bir takıma transfer olacağını iddia etti.


Radyospor'a konuşan Sarıgül, "Kerem, Benfica'da psikolojik baskıdan kurtulduğu için çok iyi başlangıç yaptı. Yeni kulübü, Kerem'in marketingini tamamladı. Benfica, Kerem'in serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkardı. Kerem, devre arasında başka bir takıma transfer olacaktır" ifadelerini kullandı.


Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinin formasıyla çıktığı 11 maçta 8 gol atıp 3 asist kaydetti.






#Benfica
#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Mustafa Sarıgül

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