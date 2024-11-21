Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiası

Portekiz ekibi Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile Erzincanspor'da birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Sarıgül, 26 yaşındaki milli futbolcunun devre arası başka bir takıma transfer olacağını iddia etti.

Radyospor'a konuşan Sarıgül, "Kerem, Benfica'da psikolojik baskıdan kurtulduğu için çok iyi başlangıç yaptı. Yeni kulübü, Kerem'in marketingini tamamladı. Benfica, Kerem'in serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkardı. Kerem, devre arasında başka bir takıma transfer olacaktır" ifadelerini kullandı.