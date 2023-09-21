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Spor

İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması: Samandıra'da analizini yapacağız

UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

23:23 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Nordsjaelland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.


İşte o sözler...

"Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu."


"Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti."


"Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu."




"Batshuayi, oyundan çıkarken bir tepkisi oldu gibi hissettik. Nasıl değerlendiriyorsunuz?"

İsmail Kartal: Biz sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş maçtan sonra, Samandıra'da analizini yapacağız.



#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
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