Sarı-lacivertli takımda üçüncü dönemini geçiren ve oldukça etkili bir sezon başlangıcına imza atan başarılı çalıştırıcı, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.





İsmail Kartal'ın açıklamaları:

'Tebrik ediyorum'

"Milli takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu. Takım ruhuyla bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koydular. Hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha da iyi yerlere gitmek. İnanıyorum bunu yapacağız"

'4 kupaya da talibiz'

"Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağımızı ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız"





'Hiç kimse bir yere gidemez'

"Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak lazım. Çok ince eledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Fred ve Szymanski oldu ama geri adım atmadık. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez"





Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanması

"Herhangi bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Sadece 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bir değişiklik olur mu bilmiyoruz. 24 Aralık'ta bir Galatasaray derbisi olacak, sonra 30 Aralık'ta bir kez daha oynanacak. Tabii bu, benim için sorun oluşturmuyor. Bunun kararı federasyonla kulüp yönetimleri arasında olacak"





'Tecrübeli bir isim'

"Tadic, çok kariyerli ve tecrübeli bir isim. Takımda bir abi devreye girecek derler ya, Tadic böyle bir oyuncu. Dışarıda da oturduğunuzda saatlerce konuşursunuz. Saha içinde bütün arkadaşlarını uyarıyor. Herkese bir dokunuş yapıp motive ediyor, bu da bizi mutlu ediyor"

'12 kilometrenin üzerinde koşuyor'

"İsmail Yüksek gelişti ama hala bir iki eksiği var. Bütün oyuncularla kendi analizimizi yaparken istediklerimizi söylüyoruz. İsmail de iyi bir duruma geldi. Eksikleri de inşallah zaman içinde gidecek. Enerjisi yüksek, savaşçı ve gözü kara bir oyuncu. Her maçta 12 kilometrenin üzerinde koşuyor"





'Milli maçta hatalı bir gol yedi'

"Livakovic, iyi bir kaleci. Kale içinde müthiş bir patlayıcı gücü ve refleksleri var. Şu ana kadar savunmayla uyum içinde. Milli maçta hatalı bir gol yedi ama çok iyi bir kaleci"





'Batshuayi adapte olmaya başladı'

"Geçen sene sistem farklıydı, çift forvet oynanıyordu. Bu sene ise tek forvet oynuyoruz. Kolay değil, bazıları hemen bazıları ise geç adapte olabilir. Kendisi de adapte olmaya başladı. Statü değişikliğinden meslekteki her arkadaşım rahatsız. Avrupa kupaları nasıl 23 ise Türkiye'de de aynısı olabilir. İki kişi tribünde oturacağına gelsin kulübede otursun. Oyuncularım çok iyi profesyonel. Hep beraber çok iyi çalışıyoruz"





'Volkan Demirel bizim kardeşimiz'

"UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanabiliriz ama ana hedef şampiyonluk. Hatayspor, iyi bir takım. Şu anda milli takımda 3 oyuncuları var. Volkan hoca güzel işler yapıyor. Takımın namağlup olması tesadüf değil. Bizim en önemli maçımız, Hatayspor maçı. Volkan Demirel bizim kardeşimiz. Başarılı bir isim. Allah yolunu açık etsin. Kendi evimizde oynayacağız ve hak eden kazansın"

'İrfan Can şu anda iyi gidiyor'

"Futbolcular, benim onlara karşı ne kadar samimi olduğumu biliyor. İrfan Can konusu da bu şekilde. Bazı oyunculara ekstra çalışman lazım diyorum. İrfan Can şu anda iyi gidiyor ve böyle gitsin. Sıkışırsak 8 ve 10 numarada da oynuyor. Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlığını atlatıp gelsin, takımı zorlasın ondan sonra İrfan Can'ın nerede oynayacağına bakalım. Burada ben zorlanacağım. Keşke hepsi sağlıklı olsa da ben zorlansam"





'Doktor ve fizikçilerimizle konuşuyoruz'

"Sakatlık önleyici bir program kullanıyoruz. Bununla ilgili özel bir odamız var, oyuncuları orada yürütüyoruz, diz çek, hafif sıçra gibi kas grubunda nerede yorgunluk varsa bunları görüyoruz. Antrenmanı planlarken oyuncu bu antrenmanı kaldırabilir mi gibi durumları doktor ve fizikçilerimizle konuşuyoruz. Her antrenmanı bir gün önceden ayarlıyoruz"

'Filistin'de yaşananlar beni çok üzüyor'

"Filistin'de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. İnsanlar, çocuklar çaresiz. Halimize çok şükür. İnsani olarak orada olanlar beni çok üzüyor. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan 'Gücüm var, ezerim geçerim' diyebiliyor"



















