İsmail Yüksek'in 'dalya' heyecanı

İsmail Yüksek, 2020-2021 sezonunun 19. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oyuna dahil olup 12 dakika sahada kalarak Fenerbahçe'deki macerasına başladı.





Önce Adana Demirspor ardından da Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonu başında takıma geri döndü.





Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un lig, kupa ve Avrupa'da 32 maçta şans verdiği İsmail Yüksek, bu karşılaşmalarda 1672 dakika sahada kalırken 1 gol atıp 1 asist yaptı.









İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerindendi





Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonu başında Jorge Jesus görevinden ayrılırken, takımın başına İsmail Kartal geçti.





Kartal'ın değişmez isimlerinden olan İsmail Yüksek, geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 47 resmi maçta boy gösterdi.





Trendyol Süper Lig'de 30, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Konferans Ligi'nde eleme ve gruplarda toplamda 14 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 47 resmi müsabakada 3 bin 555 dakika sahada kaldı.





Bu maçlarda 1 gol atıp 6 asist yapan milli futbolcu, 9 kez sarı kartla, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.





Kartal'ın ardından takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, bu sezon oynanan 24 resmi maçın 19'unda İsmail Yüksek'e şans verdi.





Bu sezon 11'i Trendyol Süper Lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 19 müsabakada sahada kalan Yüksek, bu maçlarda 1189 dakika forma giydi.





Son oynanan Athletic Bilbao karşılaşmasıyla Fenerbahçe'deki 99. resmi maçına çıkan İsmail Yüksek, toplamda 6 bin 428 dakika forma giyerken 2 gol atıp 7 asist yaptı.





İsmail Yüksek, Trendyol Süper Lig'de ise Fenerbahçe formasıyla 61 kez sahaya çıktı.















