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Spor

İtalya şampiyonu Napoli'den Galatasaray'a Torreira teklifi

İtalya Serie A devi Napoli, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya transfer teklifi yaptı. İtalyan temsilcisi, Torreira için 15 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

22:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Lucas Torreira

Lucas Torreira

İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.


Teklif 15 milyon euro

İtalyan temsilcisi, Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu.


Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Uruguaylı orta saha oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray'a teklifinin 15 milyon Euro olduğu aktarıldı.


Sözleşmesi 2026'da bitiyor

27 yaşındaki oyuncunun adı daha önce de yine İtalya'dan Lazio ile anılmıştı.


Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


Torreira, Galatasaray'da 34 maçta sahaya çıktı.



#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Napoli
#Transfer
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