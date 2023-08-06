İtalya şampiyonu Napoli'den Galatasaray'a Torreira teklifi

İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.





Teklif 15 milyon euro

İtalyan temsilcisi, Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu.





Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Uruguaylı orta saha oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray'a teklifinin 15 milyon Euro olduğu aktarıldı.





Sözleşmesi 2026'da bitiyor

27 yaşındaki oyuncunun adı daha önce de yine İtalya'dan Lazio ile anılmıştı.





Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





Torreira, Galatasaray'da 34 maçta sahaya çıktı.







