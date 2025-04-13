Jose Mourinho'dan çarpıcı itiraf: 'Bizi kurtardı'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.





Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

'Livakovic bizi kurtardı'

"Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı."

'Zorlu bir dönemden geçti'

"Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."

'Puanlar alabileceğini düşünüyorum'

“Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.”















