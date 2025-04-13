Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan çarpıcı itiraf: 'Bizi kurtardı'

Jose Mourinho'dan çarpıcı itiraf: 'Bizi kurtardı'

21:4113/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.


Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:
'Livakovic bizi kurtardı'

"Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı."

'Zorlu bir dönemden geçti'

"Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."

'Puanlar alabileceğini düşünüyorum'

“Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.”





#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEBBİS giriş ekranı ile öğretmen atamaları, e-okul işlemleri, ders programları, sınav sonuçları... Elektronik ortamda sorgulanmakta