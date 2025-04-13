Jose Mourinho'dan çarpıcı itiraf: 'Bizi kurtardı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı."
"Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız."
“Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum.”