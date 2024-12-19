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Kadir Sağlam kızağa çekildi

Kadir Sağlam kızağa çekildi

11:3919/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hakem Kadir Sağlam'ın derbideki kararları büyük tartışma çıkarmıştı.
Hakem Kadir Sağlam'ın derbideki kararları büyük tartışma çıkarmıştı.

Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışılan hakemi Kadir Sağlam'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Kadir Sağlam'ı kızağa çekti. Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde birçok hatalı karara imza atan Sağlam'a yeni haftada görev verilmedi.




Süper Lig’in 17. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın


21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş - Alanyaspor: Cihan Aydın


22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün


23 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu






#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Kadir Sağlam
#MHK

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