Kadir Sağlam kızağa çekildi

Galatasaray-Trabzonspor maçının tartışılan hakemi Kadir Sağlam'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Kadir Sağlam'ı kızağa çekti. Pazartesi günü oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde birçok hatalı karara imza atan Sağlam'a yeni haftada görev verilmedi.
20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe: Emre Kargın
16.00 Sivasspor - Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Alanyaspor: Cihan Aydın
13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Kayserispor - Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
20.00 Hatayspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Alper Akarsu