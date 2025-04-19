Kaf-Kaf final bileti için sahaya çıkıyor

Karşıyaka, yarın Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kütahya Dumlupınar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı süren Bedirhan ve Mert Torlak ile hazır olmayan Hakan Barış forma giyemeyecek.

Grupta 57 puanı bulunan ikinci sıradaki Karşıyaka, 54 puanla üçüncü basamaktaki rakibini deplasmanda yenerse son hafta öncesi ikincilik ve play-off'ta ilk iki turu maç yapmadan geçip direkt grup finali oynamayı garantileyecek. Kaf-Kaf beraberlik durumunda bile son hafta evinde oynayacağı Bursaspor maçı öncesi büyük oranda ikinciliği alacak. İzmir temsilcisi mağlup olursa ise son hafta öncesi ikinciliği ve ikili averaj üstünlüğünü Kütahyaspor'a kaptıracak.