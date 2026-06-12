Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarı Dünya Kupası…

Kanada - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? TRT 1 frekans ayarı Dünya Kupası…

21:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kanada - Bosna Hersek canlı izle
Kanada - Bosna Hersek canlı izle

2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada bir dönem Süper Lig’de forma giyen Larin, Dzeko gibi yıldızların yer alması bekleniyor. Kanada - Bosna Hersek maçını canlı izlemek ve TRT 1 frekans ayarı için haberimize bakabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası ikinci gününde Toronto'ya taşınıyor! B Grubu'nun dev açılış mücadelesinde, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Avrupa elemelerinde büyük bir sürprize imza atan Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Kanada - Bosna Hersek maçı canlı izleme linki haberimizde.

KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kanada - Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

KANADA - BOSNA HERSEK CANLI İZLE

Kanada - Bosna Hersek maçını canlı izlemek için

KANADA - BOSNA HERSEK CANLI SKOR

TRT 1 TÜRKSAT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgisi:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

DÜNYA KUPASI FİKSTÜR





#Kanada
#Bosna Hersek
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izleme! TRT 1 şifreli kanal çözümü: TRT 1 Dünya Kupası maçları CANLI yayın frekans ayarı nereden, nasıl yapılır? Kurulum detayları