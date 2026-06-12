2026 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada bir dönem Süper Lig’de forma giyen Larin, Dzeko gibi yıldızların yer alması bekleniyor. Kanada - Bosna Hersek maçını canlı izlemek ve TRT 1 frekans ayarı için haberimize bakabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası ikinci gününde Toronto'ya taşınıyor! B Grubu'nun dev açılış mücadelesinde, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Avrupa elemelerinde büyük bir sürprize imza atan Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Kanada - Bosna Hersek maçı canlı izleme linki haberimizde.
KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Kanada - Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
KANADA - BOSNA HERSEK CANLI İZLE
KANADA - BOSNA HERSEK CANLI SKOR
TRT 1 TÜRKSAT UYDU FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgisi:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4