Kapadokya Çöl Maratonu başlıyor

Farklı ülkelerden koşucuların katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlik, 75, 95 ve 115 kilometrelik 3 farklı parkurda yapılacak.

"Marathon Des Sables" adıyla lisanslanan ve ilki 1986 yılında Fas'ta düzenlenen, dünyanın prestijli ultra maratonlarından biri kabul eden etkinlik kapsamında sporcular, Kapadokya'nın ilgi çekici coğrafyasında çöl koşuculuğunun heyecanını ve dayanıklılık sporunun sınırlarını zorlamayı deneyimleyecek.