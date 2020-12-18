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Karagümrük maçı bitti Fatih Terim yıldız ismin yanına gitti

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelenin bitiş düdüğünün hemen ardından tribünden sahaya indi ve rakip takımın yıldız ismi Lucas Biglia ile görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim, maç biter bitmez Karagümrüklü yıldızın yanına gitti ve kendisini tebrik etti.

Fatih Terim, maç biter bitmez Karagümrüklü yıldızın yanına gitti ve kendisini tebrik etti.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından ilginç bir görüntü oluştu. Kırmızı kart görüp tribüne çıkan Terim, mücadelenin bitiş düdüğünün hemen ardından sahaya indi.

Tecrübeli teknik adam saha kenarında Karagümrük takımının kaptanı Lucas Biglia ile bir süre görüştü ve Arjantinli yıldızı tebrik etti. İkili sonrasında birbirlerine sarılarak sahadan ayrıldı.

  • Lucas Biglia sezon başında Milan'dan ayrılmış ve Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Arjantinli futbolcu Karagümrük'te takım kaptanlığına getirilmiş ve sezon başından bu yana sergilediği performansla büyük takdir görmüştü.

34 yaşındaki Biglia Karagümrük ile 12 resmi maça çıkarken 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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