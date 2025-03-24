Karşıyaka basketbolda kabus yaşıyor

Ligin en zayıf halkası olarak görülen Yalova önünde rakip takımdan Ege Özçelik'in bitime 2,5 saniye kala attığı üçlükle 78-75'lik mağlubiyete razı olan Karşıyaka, son 8 maç öncesi 8 galibiyette kaldı.





Karşıyaka'nın kalan haftalar öncesi tesellisi ise, alt sıralardaki rakiplerinin de kaybetmesi ve Guard Mike Smith ile uzun Suleiman Braimoh'un transferleriyle ocak ayında 7 oyuncunun ayrılmasıyla dağılan kadrosundaki yabancı basketbolcu sayısının 4'e çıkması oldu.





Ligde, Yalova 5 galibiyete ulaşırken, Karşıyaka'nın alt sıralardaki rakiplerinden düşme hattındaki Merkezefendi ve Manisa Basket, haftayı mağlubiyetle kapatıp 6'şar galibiyetle yeşil-kırmızılıların 2 galibiyet gerisinde kaldı.





Yine bu hafta mağlup olan Darüşşafaka'nın 7, Aliağa Petkimspor'un 8 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf, Yalova sınavında son transferlerinden Mike Smith'i de ilk kez oynattı. Suleiman Braimoh'un vize işlemlerinin henüz yetişmediği, hafta içi sakatlanan Austin Hollins'in de 6 dakika süre alabildiği takımda Mike Smith 19 sayıyla en skorer isim oldu.





Ligde 29 Mart Cumartesi günü futbolda da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği Bursaspor'u potadaki ezeli rekabette ağırlayacak Karşıyaka'da taraftarlar şimdiden bu maç için kenetlenmeye başladı.











