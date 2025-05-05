Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Karşıyaka'da bir ayrılık daha

Karşıyaka'da bir ayrılık daha

11:255/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İklimya Demir toplam kariyerinde 212 maça çıktı.
İklimya Demir toplam kariyerinde 212 maça çıktı.

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor.


Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız ve Dilara Gedikoğlu veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.


Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerini kullandı.




#Karşıyaka Voleybol
#İklimya Demir
#Türkiye Kadınlar 1. Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Geçmişten bugüne geleneksel meslekler nelerdir?