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VakıfBank CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'da 4. oldu

VakıfBank CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four'da 4. oldu

18:034/05/2025, Pazar
DHA
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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu üçüncülük maçında Numia Vero Volley ile VakıfBank takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Numia Vero Volley oyuncusu Helena Cazaute (1) ile VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş (18) mücadele etti.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu üçüncülük maçında Numia Vero Volley ile VakıfBank takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Numia Vero Volley oyuncusu Helena Cazaute (1) ile VakıfBank oyuncusu Zehra Güneş (18) mücadele etti.

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’un 2’nci günüde 3’üncülük maçında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşan temsilcimiz VakıfBank maçtan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvayı 4’üncü sırada tamamladı.

Turnuvanın ilk maçında dün Savino Del Bene Scandicci’ye 3-0 yenilerek final şansının yitiren Vakıfbank bronz madalya maçının ilk setinde 25-15 geride tamamladı. Temsilcimiz 2’nci sette etkili olan Egonu ve Orro’nun etkili oyunlarını savunmakta zorlanınca bu seti de 25-19 kaybetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan 3’üncü setteki başarılı oyunu ile seti 25-23 önde tamamlayan VakıfBank 4’üncü sete de iyi başlamasına rağmen 25-18 kaybederek maçtan maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve turnuvada 4’üncü oldu.

#Voleybol
#VakıfBank
#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four
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