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Karşıyaka'dan Galatasaray'a

Karşıyaka'dan Galatasaray'a

13:0528/05/2025, Çarşamba
DHA
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Muhsin Yaşar, Karşıyaka'nın önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.
Muhsin Yaşar, Karşıyaka'nın önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla parlayan 29 yaşında, 2.08 boyundaki milli pivot Muhsin Yaşar, Galatasaray'a transfer oldu.

Karşıyakalı Muhsin Yaşar resmen Galatasaray'da. Bir süredir sarı-kırmızılılarla görüşen Muhsin'in yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.


Bu sezon ligde 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yapan Muhsin Yaşar, ocak ayında kulüpteki maaş krizleriyle 7 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka'da kalıp takıma liderlik etmişti.




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