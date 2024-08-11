Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 31'inci dakikada Rafa Silva ve 35'inci dakikada Paulista kaydetti.

2'nci dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta Muja'nın ceza sahasına yapılan yerden ortada Holse'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

31'inci dakikada Semih'in yerden pasıyla buluşan Rafa Silva ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

36'ncı dakikada Masuaku'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

65'inci dakikada Holse'nin ceza sahasına yaptığı ortada Moundilmadji'nin gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.