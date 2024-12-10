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Kartal'da Bodo/Glimt mesaisi

Kartal'da Bodo/Glimt mesaisi

16:2410/12/2024, Salı
IHA
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Semih Kılıçsoy idmanda şut çalışması yaptı.
Semih Kılıçsoy idmanda şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarını sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt maçı için yarın saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Norveç’e gidecek. Daha sonra TSİ 20.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.












#Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Bodo Glimt

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