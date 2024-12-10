Kartal'ın içten transferleri

Beşiktaş'ta Fenerbahçe galibiyetinin sevinci sürerken, kadroda oluşan derinlik de teknik heyeti memnun etti. Giovanni van Bronckhorst döneminde adeta yüzüne bakılmayan oyuncular, Serdar Topraktepe'nin göreve gelmesiyle birlikte yeniden denkleme dahil oldular. Derbide sakatlıklardan dolayı ilk 11'de savunmada forma şansı bulan Emirhan ve Tayyip Talha ikilisi geçer not aldı. İki oyuncu da ortaya koydukları performansla, bundan sonraki haftalar için teknik heyetin elini güçlendirdi ve adeta savunmaya yeni takviye görüntüsü verdi. Bu oyuncuların yanında Bakhtiyar Zaynutdinov da sonradan girdiği oyunda büyük savunma katkısı verdi. O bölgede zafiyetler yaşayan siyah-beyazlılar, böylece daha alternatifli hale geldi. Son dönemde savunmada büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, etkili ayaklara sahip Fenerbahçe karşısında kalesini gole kapattı.