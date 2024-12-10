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Kartal'ın içten transferleri

Kartal'ın içten transferleri

10:2210/12/2024, Salı
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Emirhan Topçu & Zaynutdinov
Emirhan Topçu & Zaynutdinov

Van Bronckhorst döneminde yüzüne bakılmayan futbolcular, Serdar Topraktepe ile birlikte adeta hayata döndüler. Chamberlain, Salih Uçan, Zaynutdinov, Tayyip Talha ve Emirhan'ın performansları teknik heyetin elini oldukça rahatlattı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe galibiyetinin sevinci sürerken, kadroda oluşan derinlik de teknik heyeti memnun etti. Giovanni van Bronckhorst döneminde adeta yüzüne bakılmayan oyuncular, Serdar Topraktepe'nin göreve gelmesiyle birlikte yeniden denkleme dahil oldular. Derbide sakatlıklardan dolayı ilk 11'de savunmada forma şansı bulan Emirhan ve Tayyip Talha ikilisi geçer not aldı. İki oyuncu da ortaya koydukları performansla, bundan sonraki haftalar için teknik heyetin elini güçlendirdi ve adeta savunmaya yeni takviye görüntüsü verdi. Bu oyuncuların yanında Bakhtiyar Zaynutdinov da sonradan girdiği oyunda büyük savunma katkısı verdi. O bölgede zafiyetler yaşayan siyah-beyazlılar, böylece daha alternatifli hale geldi. Son dönemde savunmada büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, etkili ayaklara sahip Fenerbahçe karşısında kalesini gole kapattı.



Salih Uçan 11'e döndü

Van Bronckhorst dönemindeki en büyük eleştirilerden birisi de Salih Uçan'ın yeterince forma şansı bulamamasıydı. Topraktepe'nin gelmesiyle birlikte iki maçtır ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu. Yine siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Oxlade-Chamberlain de, genç teknik adamla birlikte adeta kendine geldi. Fenerbahçe maçında sonradan oyuna dahil olan ve maçın golünü kaydederek 3 puanı getiren İngiliz yıldız, bundan sonraki haftalarda teknik heyetin elini oldukça güçlendirecek.


Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısındaki 11'i





#Beşiktaş
#SerdarTopraktepe
#Fenerbahçe

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