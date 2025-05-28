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Kartal'da Bodrum FK mesaisi

Kartal'da Bodrum FK mesaisi

16:3328/05/2025, Çarşamba
AA
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Ciro Immobile de çalışmalarda yer aldı.
Ciro Immobile de çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü Bodrum FK'ye konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Bodrum FK maçına hazırlanıyor.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.


Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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