Xiaomi Türkiye yeni fabrika için iş ilanları yayınladı

Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi üreticiler, Türkiye'dekiyatırımlarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıktığı gibi her üç şirket de akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek için fabrika açma süreçlerine devam ediyor.

Xiaomi, yaptığı duyuruda 2021'in ilk çeyreğinde telefon üretimine başlanacağını duyurdu. Ayrıca fabrikada toplamda 2000 kişi istihdam edileceği de biliniyor.

Son olarak Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin ülkemizdeki yöneticisi İrfan Öztürk, yeni bir LinkedInpaylaşımıyla birlikte 24 kişinin işe alınacağınıduyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

Salcomp firması ile ortak açacacağımız Cep Telefonu üretim fabrikasında, Xiaomi telefonlarının üretiminde yardımcı olacak arkadaslar aranıyor. Özellikle yeni mezun veya bir kaç sene deneyimli arkadaşlar için harika bir fırsat olacaktır. Bu yıl neredeyse bütün markalar Cep Telefonu üretimini ülkemize de almaya başladılar ve ülkemizde yepyeni bir sektörün kuruluşuna şahit oluyor. Bence çok güzel bir alan olacak. REKLAM Fabrika konumu: Avcılar

Test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi alanlarda yapılacak işe alımlarla birlikte Türkiye'deki üretimkısmında güçlenmesi bekleniyor.

Güncelleme: Son olarak LinkedIn'de başvuruların tamamlandığı da bildirildi.

TEKNOLOJİ Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor

TEKNOLOJİ Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor

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