Teknoloji Xiaomi Türkiye yeni fabrika için iş ilanları yayınladı
İNTERNET

Xiaomi Türkiye yeni fabrika için iş ilanları yayınladı

Xiaomi, İstanbul Avcılar'da kurulacak olan fabrikayla alakalı olarak işe alımlara devam ediyor. Bu kapsamda şirketin Türkiye'deki yöneticisi İrfan Öztürk, LinkedIn'deki paylaşımıyla toplamda 24 kişinin işe alınacağını duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi
Xiaomi

Samsung, OPPO ve Xiaomi gibi üreticiler, Türkiye'dekiyatırımlarını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıktığı gibi her üç şirket de akıllı telefon üretimini Türkiye'de gerçekleştirmek için fabrika açma süreçlerine devam ediyor.

Xiaomi, yaptığı duyuruda 2021'in ilk çeyreğinde telefon üretimine başlanacağını duyurdu. Ayrıca fabrikada toplamda 2000 kişi istihdam edileceği de biliniyor.

Son olarak Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin ülkemizdeki yöneticisi İrfan Öztürk, yeni bir LinkedInpaylaşımıyla birlikte 24 kişinin işe alınacağınıduyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

  • Salcomp firması ile ortak açacacağımız Cep Telefonu üretim fabrikasında, Xiaomi telefonlarının üretiminde yardımcı olacak arkadaslar aranıyor.

    Özellikle yeni mezun veya bir kaç sene deneyimli arkadaşlar için harika bir fırsat olacaktır. Bu yıl neredeyse bütün markalar Cep Telefonu üretimini ülkemize de almaya başladılar ve ülkemizde yepyeni bir sektörün kuruluşuna şahit oluyor. Bence çok güzel bir alan olacak.

    Fabrika konumu: Avcılar

Test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi alanlarda yapılacak işe alımlarla birlikte Türkiye'deki üretimkısmında güçlenmesi bekleniyor.

Güncelleme: Son olarak LinkedIn'de başvuruların tamamlandığı da bildirildi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor
TEKNOLOJİ
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Türkiye'de üretime başlıyor

Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor
TEKNOLOJİ
Samsung ve OPPO Türkiye'de fabrika kuruyor

-

Abone Ol Google News
Mutasyonlu virüs kararı

Mutasyonlu virüs kararı

​İngiltere varyantlı vakalara karantina sonrası test şartı kalktı.
Akyazıda 11ler belli oldu

Akyazı'da 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

​Kovid-19 aşılamasında son durum.

Eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp satmışlar.

Adam amca ile Yaren leylek 10'uncu kez bir arada.

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı
Ekonomi

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, "En büyük traktörümüzün bütün çalışmaları bitmiş durumda, haziran ayı içinde seri üretime girmeyi planlıyoruz. Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor" dedi. Yol, "Bu traktörlerimizin en büyük özelliği sessiz ve kokusuz olması. Hayvancılıkta ses çok önemli, ses arttığı zaman hayvanlar sütten kesiliyor" diye konuştu.
Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti
Gündem

Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti

İstanbul'da diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP'li Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini iddia etti. Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler" ifadelerini kullandı.

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti
Gündem

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.