Kartal'da izin bitti

Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Göztepe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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