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Kartal'da izin bitti

Kartal'da izin bitti

14:4319/11/2024, Salı
IHA
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Salih Uçan ile Svensson'un mücadelesi
Salih Uçan ile Svensson'un mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Göztepe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.






#Beşiktaş
#Göztepe
#Süper Lig

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