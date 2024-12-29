Kartal'da Rizespor mesaisi

İdmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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