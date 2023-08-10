Kartal'dan çifte hamle

Beşiktaş'ta, son günlerde artan transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Liverpool ile sözleşmesini feshettikten sonra İstanbul'a gelen orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, stoper ve ön libero için ise iki isimle görüşüyor.





Stoper bölgesi için Beşiktaş'ın gündemine giren son isim ise Manchester United'dan Eric Bailly oldu.





İngiliz ekibiyle sözleşmesinde son senesine giren 29 yaşındaki futbolcu, kadroda düşünülmüyor. 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacak.





Transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından siyah-beyazlılar, Bailly'i İstanbul'a getirecek. Başarılı oyuncunun başka talipleri olsa da Beşiktaş bu transferde avantajlı.





Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Eric Bailly bu karşılaşmalarda takımına skor katkısı sağlayamadı.





Zaynutdinov bekletiliyor

Stoper hattının yanı sıra orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde de ciddi aşama kaydetti.





Federasyonun getirdiği mavi kart kuralı kapsamında yerli statüsünde sayılacak olan Zaynutdinov, orta sahanın yanı sıra savunma ve kanatta da oynayabilmesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in listesinin ilk sıralarında yer alıyor.





25 yaşındaki futbolcu ile anlaşan siyah-beyazlılar, kulübü CSKA Moskova ile ise görüşmelerini sürdürüyor. Rus ekibi, bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro'ya kadar inmiş olsa da, siyah-beyazlılar 2 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.











