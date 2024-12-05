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Kartal'ın şaşırtan derbi karnesi

Kartal'ın şaşırtan derbi karnesi

11:095/12/2024, Perşembe
IHA
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Beşiktaş son dönemde ezeli rakiplerine diş geçiremiyor.
Beşiktaş son dönemde ezeli rakiplerine diş geçiremiyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig’de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçın tamamından mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. hatasında 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakadan 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, galibiyet özlemine sarı-lacivertli takım karşısında son vermek istiyor. Ancak Kartal’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde 3 puan hasreti de göze çarpıyor.

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Son 5 maçta galip gelemedi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde Galatasaray’la 3, Fenerbahçe’yle de 2 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadelelerin tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda fileleri 4 kez sarsan Kara Kartal, 10 gole ise engel olamadı.


Beşiktaş’ın, son 5 derbide aldığı sonuçlar şöyle:

2024-2025

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1


2023-2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1



#Beşiktaş
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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