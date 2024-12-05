Kartal'ın şaşırtan derbi karnesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. hatasında 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakadan 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, galibiyet özlemine sarı-lacivertli takım karşısında son vermek istiyor. Ancak Kartal’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde 3 puan hasreti de göze çarpıyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde Galatasaray’la 3, Fenerbahçe’yle de 2 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadelelerin tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda fileleri 4 kez sarsan Kara Kartal, 10 gole ise engel olamadı.