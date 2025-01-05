Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.





Kasımpaşa'nın gollerini 7 ve 41. dakikalarda Nuno Da Costa kaydetti. Gaziantep FK bu gollere 9. dakikada Okereke ve 83. dakikada Halil Dervişoğlu ile cevap verdi.





Gaziantep FK'nın 90+2. dakikada Lungoyi ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.





Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK puanını 22'ye, Kasımpaşa ise 21'e yükseltti.





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Maçın önemli dakikaları





5. dakikada Kasımpaşa atağında kaleyi cepheden gören noktadan Gökhan Gül'ün çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunma arasına attığı pasla ceza sahasına giren Da Costa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0





9. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında Maxim'in kale önüne çevirdiği topa Okereke vururken meşin yuvarlak kaleciden döndü. Bir kez daha topu önünde bulan Okereke, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1





15. dakikada Okereke'nin ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Kozlowski'nin şutunda, top yandan dışarı gitti.





32. dakikada Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gianniotis gole izin vermedi.





41. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Espinoza'nın yaptığı ortada Gökhan Gül'ün kafayla dokunduğu top kale önünde Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1





Ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.









47. dakikada Kasımpaşa'da Da Costa, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. VAR'da yapılan incelemenin ardından hakem pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.





66. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından kafalardan seken top Ndiaye'nin önünde kaldı. Oyuncunun geriye çıkardığı pasa ceza sahasının dışından Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.





77. dakikada Da Costa'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barak'ın yerden sert şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.





83. dakikada Gaziantep FK yeniden eşitliği sağladı. Sol kanattan Okereke'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis topu güçlükle çeldi. Dönen topu boş durumda önünde bulan Halil Dervişoğlu'nun yerden yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-2





90 2. dakikada Gaziantep atağında ceza sahasının dışından Mirza Cihan'ın sert ve düzgün şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.





Karşılaşma 2-2 sona erdi.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-2 Gaziantep FK pic.twitter.com/QcFq5RCt86 — Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 5, 2025











