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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesi müzik etkinliği düzenlendi

Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesi müzik etkinliği düzenlendi

22:085/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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O anlardan kare.
O anlardan kare.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi.

Müziğin, gençlerin sevgi ve kardeşliğine vesile olması amacıyla yapılan iş birliği neticesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.






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