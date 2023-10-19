Katliama karşı susmayacağız

Filistin halkına günlerdir saldırılarını sürdüren İsrail'in, önceki akşam hastaneyi hedef almasına futbol dünyası da sessiz kalmadı. Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, "Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım." ifadeleriyle İsrail'e tepki gösterdi.













"Canımız çok sıkkın"





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "Çocukların ve masumların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz" dedi. Avcı, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken, "Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır. Bu konuyla ilgili canım sıkkın" diye konuştu.









Mesut Özil "Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede millet?" sözleriyle tepki gösterirken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da "İsrail sivilleri, masum çocukları öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak. İnsanlık bu acıyla, bu vahşetle yaşayamaz. İsrail'in insanlığa karşı suçları durdurulsun!" yazılı bir paylaşımda bulundu. G.Birliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise "Birlikte hareket edip, bu tip, katliamları sonlandırmalıyız" ifadesini kullandı.









Merih'ten ayetli paylaşım





Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral, İbrahim Suresi'nin 42. ayetini İngilizce olarak paylaştı. Milli futbolcu, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak" ifadelerine yer verdi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ise "Masum bebeklerin, çocukların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum. Bu konuda vicdanlarımız yıllardır yaralı! Ancak son yaşananlar artık tüm dünyayı harekete geçirmeli" açıklamasında bulundu.





And never think that Allah is unaware of what the wrongdoers do. He only delays them for a Day when eyes will stare [in horror]. 🇵🇸🤲🏼 — Merih Demiral (@Merihdemiral) October 17, 2023





"Sessiz olamayız"





Adana Demirspor'un stoperi Semih Güler "Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır. Konuşmaktan korkanlar var ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. İsrail'e yapılan sivil hayatların kaybedildiği saldırıları kınayabilir ve aynı zamanda Filistin'e yıllardır yapılan zulmün karşısında durabiliriz. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?" ifadelerini kullandı. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kibriniz ve zalimliğinizde boğulun" paylaşımını yaparken, Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal da 'Özgür Filistin' mesajı paylaşarak, İsrail'e tepkisini dile getirdi.













Spor dünyası ayakta: İsrail'e tepki yağdı





Gazze'ye binlerce ton bomba yağdıran İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'deki bir hastaneye sığınan çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu Filistinliler, önceki akşam İsrail uçaklarının hedefi haline geldi. Yaklaşık 500 Filistinlinin hayatım kaybettiği alçak saldırıya spor dünyasından da büyük tepki geldi. Spor federasyonları, spor dünyasının ünlü isimleri sosyal meyda hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınarken, tüm dünyaya "Saldırıları durdurun" çağrısı yaptı. 'Dört Büyük'ler başta olmak üzere Trendyol Süper Lig kulüpleri de insanlık dışı bu saldırıyla ilgili tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi.





Galatasaray: Tüm insanlık harekete geçmeli





Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yayımladığı kınama mesajında, "Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını camyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.





Trabzonspor: İnsan hakları çiğneniyor





"Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."





Beşiktaş: Hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz





"Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklıhaksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."









Fenerbahçe: Masumlara yapılan saldırı kabul edilemez





Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Adana Demirspor





"Gazze'de iki hastaneye düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve derin bir üzüntü duyuyoruz. Tüm insanlığı savasın durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz."





Ankaragücü





"Gazze'de hastanenin bombalanması bir savaş sucudur. Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Başakşehir Gazze'de çocukların, kadınların yer aldığı masum insanlara düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Savaşta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."





Hatayspor





"Gazze'de hastaneye yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Tüm insanlığı yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz."





Fatih Karagümrük





"Gazze'de bombalanan hastanede sivillerin hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içindeyiz. Saldırıyı şiddetle kınıyor, savasın en kısa sürede bitmesini diliyoruz."





Kasımpaşa





"Gazze'de bulunan Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenleyerek masum sivilleri ve çocukları savaşa dahil edenleri şiddetle kınıyoruz."





İstanbulspor





"Savaşın kazananı olmaz, sadece kaybedenleri vardır! Masumlar, siviller ve çocuklar hedef değildir! #SavaşaHayır"





Pendikspor





"Savaş sucu işlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Din, dil, ırk ya da haklı-haksız, çocukların, sivillerin olduğu hastanelerin bombalanması kabul edilemez."





Basketbol Federasyonu





"Hastaneleri bombalamak affedilmez suçtur. Tıbbi yardım alma ihtiyacı olan insanları katletmek, insanlığın tüm değerlerine hakarettir. "











