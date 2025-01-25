Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor'a 5-2 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrasında Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.





Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada şu cümleler kullanıldı:





"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."









12 maçta 3 galibiyet alındı

Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un başında 12 maçta görev yaptı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Kayserispor, 6 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 3 maçta da berabere sonuçlandı.































