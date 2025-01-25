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Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi

Haber Merkezi
17:0625/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ayrılık yaşandı. Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu dönemi resmen sona erdi. Kayserispor son olarak deplasmanda Sivaspor'a 5-2 mağlup olmuştu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor'a 5-2 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrasında Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.


Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada şu cümleler kullanıldı:


"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."



12 maçta 3 galibiyet alındı

Sinan Kaloğlu, Kayserispor'un başında 12 maçta görev yaptı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Kayserispor, 6 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 3 maçta da berabere sonuçlandı.









#Kayserispor
#Sinan Kaloğlu
#Süper Lig

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