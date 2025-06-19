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Kayserispor’dan transfer açıklaması

Kayserispor’dan transfer açıklaması

10:3019/06/2025, Perşembe
IHA
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Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un başkanı Nurettin Açıkalın, transfer çalışmaları kapsamında yerli ve yabancı bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Kayserispor; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, yerli ve yabancı birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.


Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın; yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gittiklerini söyledi. Başkan Açıkalın, "Teknik direktörümüz Markus Gisdol ile yeni bir yapılanma sürecine girecek olan takımımız için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadromuzu güçlendirme adına yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz. Kadro kalitemizi yükseltmek ve Süper Lig’de daha başarılı bir Kayserispor’u taraftarlarımıza izletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.





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