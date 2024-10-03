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Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim

14:463/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
IHA
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Burak Yılmaz, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılmıştı.
Burak Yılmaz, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılmıştı.

Kaysersipor, Burak Yılmaz’ın istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile görüşüyor.

Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Gençlerbirliği’nde görev yapan Sinan Kaloğlu’nu Kayseri’ye getirdi. Kente gelen 43 yaşındaki teknik adam, başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.


Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz” dedi.


Teknik direktörlük kariyerine Altay'da altyapı sorumlusu olarak başlayan Kaloğlu, Altay'ı da yaklaşık bir yıl çalıştırdıktan sonra Gençlerbirliği'nin başına geçti. Burada da bir yıl görev yapan Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

Sinan Kaloğlu





#Kayserispor
#Süper Lig
#Burak Yılmaz
#Sinan Kaloğlu

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