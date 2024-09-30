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Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti

Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti

23:1030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Burak Yılmaz
Burak Yılmaz

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.


Alınan kötü sonuçların ardından küme düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Burak Yılmaz görevi bıraktığını açıkladı.


Genç teknik adam yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;
'Bırakma kararı aldım'

"Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım."


'Kan değişikliği lazım'

"Kayserispor camiasına, şehrine teşekkür ediyorum. Bu görevi bana layık gördüler. Ben de bu şerefli görevi yerine getirdim. Transfer cezamız vardı, bırakıp gitmeyeceğimi söyledim ve sorun etmedim. Ama bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem."

'Kayseri'ye teşekkür ederim'

"Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım. Şehre teşekkür ediyorum. Çok değerli büyüklerim oldu. Sayın başkana, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kan değişikliği lazımdı, bugün bu kararı almak zorundayım. Tüm Kayseri'ye teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum."


'Bazen bırakmak da önemli'

"Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır."





#Burak Yılmaz
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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