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Kenan Özer Yavru Vatan'a geri döndü

Kenan Özer Yavru Vatan'a geri döndü

15:2929/12/2024, Pazar
DHA
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Kenan Özer, Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzaladı.
Kenan Özer, Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran 37 yaşındaki forvet Kenan Özer yaklaşık 22 yıl sonra yuvası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü.

Son olarak 2,5 sezon Bodrum FK formasını terleten deneyimli oyuncu Kenan Özer, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den talipleri olmasına rağmen Kıbrıs temsilcisi Mağusa Türk Gücü ile anlaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2003'te Türkiye'ye gelip, 2004'te Beşiktaş altyapısına giren Kenan, ülkemizde yıllardır Süper Lig ve 1'inci Lig'de birçok takımda forma giydi.


Beşiktaş altyapısındayken ilk olarak Karşıyaka'ya kiralanan Kenan Özer, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Boluspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Ankaragücü, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK'da top koşturdu.


Kenan kariyerinde Süper Lig'de 214, 1'inci Lig'de 242, 2'nci Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda ise 36 müsabakaya çıktı. Kenan tüm liglerde toplam 78 gol kaydetti. Kenan, sezonun ilk devresinde Bodrum FK'da 8 resmi maça çıktı 1 kez fileleri havalandırdı.




#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Kenan Özer
#Mağusa Türk Gücü

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