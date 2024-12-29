Kenan Özer Yavru Vatan'a geri döndü

Son olarak 2,5 sezon Bodrum FK formasını terleten deneyimli oyuncu Kenan Özer, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den talipleri olmasına rağmen Kıbrıs temsilcisi Mağusa Türk Gücü ile anlaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2003'te Türkiye'ye gelip, 2004'te Beşiktaş altyapısına giren Kenan, ülkemizde yıllardır Süper Lig ve 1'inci Lig'de birçok takımda forma giydi.