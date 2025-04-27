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Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı: Benfica farka koştu

Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı: Benfica farka koştu

22:3127/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı sevinç.
Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı sevinç.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Benfica konuk ettiği AVS'yi 6-0 mağlup etti. Karşılaşmayı bir gol, bir asist ile tamamlayan Aktürkoğlu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 mağlup etti.


Ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.


Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.



İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.


Karşılaşmayı bir gol, bir asist ile tamamlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın en iyi oyuncusu seçildi.


Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.







#Benfica
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