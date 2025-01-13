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Konya'da Ahmet Çalık unutulmadı

Konya'da Ahmet Çalık unutulmadı

21:0313/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Konyaspor taraftarlarının "Doymadım doyamadım" koreografisi.
TÜMOSAN Konyaspor taraftarlarının "Doymadım doyamadım" koreografisi.

TÜMOSAN Konyasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesi tribünlerde 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.


Yeşil-beyazlı taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı.


Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.







#TÜMOSAN Konyaspor
#Ahmet Çalık
#Fenerbahçe

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