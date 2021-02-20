Spor Konyaspordan muhteşem geri dönüş
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Konyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanda, 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Diomande, 80 ve 84. dakikalarda Cikalleshi kaydetti. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 24 ve 45+3. (P) dakikalarda Adem Büyük kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 30'a yükselterek, Malatyaspor ile puanları eşitledi. Gelecek hafta Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti
SPOR
Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti

Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ederken, maç başlamadan önce ev sahibinin 37 yaşındaki forveti Umut Bulut için plaket töreni düzenlendi. Törende, sarı- siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek tarafından Süper Lig kariyerinde 504'üncü maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Umut Bulut'a plaket verildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçıyla birlikte 504'üncü maçına çıkarak 'Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanını alacak futbolcumuz Umut Bulut'a karşılaşma öncesi kulübümüz tarafından plaket takdim edildi" denildi.



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