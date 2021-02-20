Umut Bulut kırılması zor bir rekora imza attı.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Bulut, Süper Lig tarihine geçti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki futbolcu, Oğuz Çetin'in rekorunu geride bırakarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Umut Bulut Süper Lig'de 17 sezonda 504 kez forma giydi.

Konyaspor maçıyla birlikte 504. maçına çıkarak “Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu” unvanını alacak futbolcumuz Umut Bulut’a karşılaşma öncesi kulübümüz tarafından plaket takdim edildi. pic.twitter.com/x5OPmNpTcR — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 20, 2021

Süper Lig'de 163 gol

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Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve 100'ler Kulübünün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

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Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu. pic.twitter.com/ULZWFGczak — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 20, 2021