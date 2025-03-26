Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Körfezli ragbiciler şampiyonluk grubunda

Körfezli ragbiciler şampiyonluk grubunda

13:3326/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Körfez Gençlerbirliği Spor'un saha içindeki zafer pozu
Körfez Gençlerbirliği Spor'un saha içindeki zafer pozu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, U20 Erkekler 15’li Ragbi Ligi'nde mücadele ettiği rakibi Pursaklar Belediye SK’yi 24-19 mağlup ederek, adını şampiyonluk grubuna yazdırmayı başardı.

U20 Erkekler 15’li Ragbi Ligi'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 24 Mart Pazartesi günü Ankara Saray Mahmudiye Stadı’nda Pursaklar Belediye SK ile karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelede galip ayrılan Körfez Gençlerbirliği oldu. Karşılaşması sonucunda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü maçı 24-19 kazanarak adını şampiyonlar gurubuna yazdırmayı başardı.


Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "U20 Erkekler 15’li Ragbi takımımız grubunun son maçında en güçlü rakibi olan Ankara Pursaklar Belediye Spor Kulübü takımını yenerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu göstermiştir. Körfez ilçemizin ve kulübümüzü adını ragbi sporunun her kategorisinde kürsüde görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Kulübümüze ve bütün spor dallarındaki sporcularımıza her zaman ve zeminde maddi ve manevi olarak desteklerini veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleri ile Körfez ilçemizde sporun birçok dalında sayıları artık binleri bulan sporcu ordumuzla ülke çapında Körfez ilçemizin adını başarı ve gururla taşıyarak mutluluk yaşıyoruz. Ragbi sporunda ise artık Körfez Gençlerbirliği milli takımlarımıza gönderdiğimiz sporcularımızla adını en üst sıralara taşıyarak başarılarımızı taçlandırıyoruz" ifadelerini kullanıldı.




#Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü
#U20 Erkekler 15’li Ragbi Ligi
#Pursaklar Belediye SK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi Kur’an’da nasıl anlatılır?