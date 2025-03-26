Körfezli ragbiciler şampiyonluk grubunda

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "U20 Erkekler 15’li Ragbi takımımız grubunun son maçında en güçlü rakibi olan Ankara Pursaklar Belediye Spor Kulübü takımını yenerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu göstermiştir. Körfez ilçemizin ve kulübümüzü adını ragbi sporunun her kategorisinde kürsüde görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta sporcularımız olmak üzere teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Kulübümüze ve bütün spor dallarındaki sporcularımıza her zaman ve zeminde maddi ve manevi olarak desteklerini veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleri ile Körfez ilçemizde sporun birçok dalında sayıları artık binleri bulan sporcu ordumuzla ülke çapında Körfez ilçemizin adını başarı ve gururla taşıyarak mutluluk yaşıyoruz. Ragbi sporunda ise artık Körfez Gençlerbirliği milli takımlarımıza gönderdiğimiz sporcularımızla adını en üst sıralara taşıyarak başarılarımızı taçlandırıyoruz" ifadelerini kullanıldı.